Челябинка организовала интим‑притон под видом SPA‑салона

На сутенершу работали более десятка девушек

В Калининском районе Челябинска окончено расследование уголовного дела об организации интим-салона на Университетской набережной. Местной 29-летней жительнице вменяется часть 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», сообщили в пресс-центре ГУ МВД по региону.

По данным органа дознания, обвиняемая организовала притон в арендованном нежилом помещении, подобрала более 10 девушек, которые за денежное вознаграждение оказывали услуги интимного характера. Основную часть дохода сутенерша оставляла себе.

«Для рекламы обвиняемая наняла лицо, создавшее интернет-сайт, на котором были размещены контактные телефоны и прайс SPA-салона на различные виды услуг», — рассказали в полиции.

Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.