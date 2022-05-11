Челябинка оформила кредит на незнакомку почти на четверть миллиона рублей

Подозреваемая действовала по поддельному паспорту

Жительница Челябинска оформила кредит по поддельному паспорту. Когда хозяйка оригинального документа узнала о появившихся на ее имени долгах, нарушительница уже потратила все полученные деньги. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

38-летняя челябинка обратилась в полицию с заявлением об оформлении на ее имя кредитов в двух банках на сумму более 230 тысяч рублей. При этом потерпевшая заверила: она никаких займов не брала.

Вскоре сотрудники полиции задержали неработающую, ранее судимую женщину. Выяснилось, что подозреваемая при помощи поддельного паспорта оформила в двух банках кредиты, обналичила деньги и потратила их. Возвращать средства она не планировала, с потерпевшей знакома не была. Тех, кто продал поддельный документ, правоохранители установить не смогли.

В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела за мошенничество (ч. 3 статьи 30, частями 1, 2 статьи 159 УК РФ). Максимальная наказание — лишение свободы на срок до двух и пяти лет.