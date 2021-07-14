Челябинка обвинила Росприроднадзор и Роспотребнадзор в непринятии мер по снижению выбросов

Дело рассмотрит Советский районный суд

Челябинка Наталья Шипицина обратилась с исковым заявлением в суд в отношении регионального управления Роспотребнадзора и Уральского управления Росприроднадзора. Женщина обвиняет ведомства в непринятии мер по снижению выбросов в атмосферу. Об этом ИА «Первое областное» рассказала сама челябинка.

«Я ранее обращалась в ведомства с вопросами, какие меры они принимают для сокращения концентрации вредных выбросов. В Роспотребнадзоре сообщили о предупреждениях, штрафах и 15 делах, которые они передали в суд. В Росприроднадзоре рассказали, что в конце 2018 года был утвержден Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ и заключены четырехсторонние соглашения с 15 промышленными предприятиями. Но результатов от этих мер нет», — рассказала Наталья Шипицина.

Также женщина приложила к иску данные Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за май 2021 года, согласно которым среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе превысила ПДК в 2,8 раза, максимальная разовая концентрация фторида водорода составила 3 ПДК, а взвешенных веществ — 1,8 ПДК.

Исковое заявление поступило в Советский районный суд Челябинска. Заседание по делу состоится 5 августа. Интересы челябинки буде представлять адвокат Андрей Лепехин.

Мы отправили запрос на предоставление комментариев в Росприроднадзор и Роспотребнадзор. На момент публикации материала ответа не поступило.

Сегодня Первое областное информагентство сообщило, что в Челябинске появится инновационная система экологического мониторинга для промышленных предприятий.