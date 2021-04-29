Челябинка обратилась в полицию после списания денег сервисом электросамокатов

Техподдержка приложения заверила, что вернет средства

Сегодня, 29 апреля, жительница Челябинска Елена Новоселова написала электронное обращение в полицию после списания денег с банковской карты приложением Whoosh. В МВД города корреспонденту Первого областного информагентства сообщили, что начнут проверку после получения заявления.

29-летняя челябинка отправила электронное обращение на сайт полиции о незаконном списании денег со своей карты. После публикации материала Первого областного информагентства сотрудники техподдержки сервиса по прокату электросамокатов заверили женщину, что деньги вернут.

«Мне сказали, что операции отменены. Деньги обещали вернуть в ближайшие дни», — рассказала Елена.

Женщина отправила электронное обращение о случившемся в полицию.

«Как только мы получим заявление, начнем проверку», — сообщили в пресс-службе МВД Челябинска.

Напомним, рано утром 28 апреля Елена Новоселова заметила, что с ее банковской карты несколькими транзакциями списал 4 тысячи рублей сервис Whoosh. При этом, по словам женщины, она никогда не пользовалась услугами компании.

UPD: мы отправили запрос в техподдержку сервиса с просьбой прокомментировать событие. На момент публикации ответа мы не получили.