Челябинка накормила ужином напавшего на нее и ранившего грабителя

Злоумышленником оказался почетный донор России

В Челябинске Ленинский суд вынес приговор грабителю, над которым сжалилась пострадавшая. Случай произошел в декабре прошлого года, 56-летний мужчина напал на 60-летнюю челябинку на улице Новороссийской. Грабеж с ранениями перешел в знакомство, совместный ужин, а после — судебные разбирательства, сообщает прокуратура Челябинской области.

В конце прошлого года в челябинском дворе по улице Новороссийской пьяный мужчина напал на 60-летнюю женщину, когда та разговаривала по телефону. Угрожая ножом, он успел выхватить у женщины телефон и практически скрылся. Но, оправившись от испуга, челябинка догнала своего грабителя и смогла забрать у него телефон обратно. После этого мужчина извинился перед ней и объяснил, что такое с ним впервые и виной тому пристрастие к спиртному.

Проявив удивительное милосердие, женщина пригласила к себе грабителя, чтобы обработать ему порез после нападения. В суде она рассказала, что накормила его ужином и не собиралась заявлять в полицию.

Но в скором времени у хозяйки воспалилась рана на запястье, которую она получила во время разбирательств с грабителем. Челябинка обратилась в больницу, откуда информацию о нападении передали в полицию. Мужчину нашли. Им оказался ранее не судимый 56-летний мужчина, почетный донор России. Он признался в нападении и активно помогал следствию.

Суд учел полное раскаяние мужчины и приговорил его к двум годам условного лишения свободы и штрафу в пять тысяч рублей.