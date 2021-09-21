Челябинка набрала кредитов для мошенников на 2,5 млн рублей, и в банках ее не отговорили

Женщина совершила 166 транзакций

Южноуральцы продолжают доверять телефонным мошенникам свои сбережения. Лжесотрудники банковских структур придумывают изощренные способы получения денег. На этот раз они настолько втерлись в доверие челябинке, что она в течение пяти дней брала кредиты в разных банках и вносила наличные через терминалы на разные абонентские номера. Всего женщина отдала 2,5 миллиона рублей, совершив 166 транзакций по 15 тысяч рублей. В региональном полицейском главке отметили, что в банках женщина рассказывала о причинах кредитов, но ее никто не отговорил.

Мошенники обманули челябинку, действуя по старой схеме: ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Ей нужно аннулировать его скорее, поэтому она должна взять кредит самостоятельно и перевести все деньги на резервный счет. Таким способом, якобы, кредит будет полностью погашен.

Затем ей позвонил лжесотрудник правоохранительных органов. Собеседник рассказал, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело и проводится внутренняя проверка. В интересах женщины было не сообщать о случившемся и неукоснительно следовать всем указаниям сотрудника финансовой организации.

«Поверив мошенникам, женщина с помощью установленного на смартфоне приложения оформила кредит на сумму свыше миллиона рублей, после чего проследовала в отделение банка, где обналичила его и посредством терминала осуществила порядка 70-ти операций по внесению денежных средств на абонентские номера, указанные мошенником, суммами по 15 000 рублей. На следующий день мошенники позвонили вновь и повторили схему обмана. Потерпевшая снова пошла на поводу у незнакомцев и оформила кредит на сумму около 600 000 рублей, обналичила его и также посредством банкомата осуществила несколько транзакций по 15 000 рублей на указанные злоумышленником абонентские номера», — рассказали в полиции.

Но и на этом мошенники не остановились. Злоумышленники еще дважды звонили своей жертве, и она снова неукоснительно следовала всем указаниям звонивших. Таким образом, за пять дней общения с телефонными мошенниками женщина оформила на свое имя четыре кредита на общую сумму около 2,5 млн рублей и перевела все деньги на абонентские номера сторонних лиц, осуществив при этом 166 транзакций по 15 тысяч рублей.

После случившегося прошла неделя, и женщина рассказала о произошедшем своим родным. Она поняла, что стала жертвой телефонных мошенников и обратилась в органы внутренних дел. Причем женщина пояснила, что объясняла в банках причину для своих кредитов. Однако напуганную челябинку никто не отговорил. В тракторозаводском отделе полиции УМВД России по г. Челябинску возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной части статьи ‑ лишение свободы на срок до десяти лет.

Жители области еще верят телефонным мошенникам. Особенно наивными оказываются пенсионеры. Так, 73-летняя жительница Магнитогорска перевела мошенникам более 10 млн рублей в течение полутора месяцев и даже продала свое жилье. А в Челябинске обманутая дольщица Lake City по указке мошенников взяла кредит под залог наконец-то полученной квартиры и перевела все деньги на счета преступников.