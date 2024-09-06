Челябинка лишилась почти 500 тысяч рублей после мнимой записи на флюорографию

Мошенники получили удаленный доступ к телефону жертвы

Все новые способы изобретают мошенники, чтобы выманить деньги у доверчивых южноуральцев. Очередной жертвой телефонных махинаций стала 65-летняя челябинка. Ей позвонили в мессенджер якобы из поликлиники и предложили записаться на флюорографию. Об этом ИА «Первое областное» рассказала дочь потерпевшей.

«Позвонили в мессенджер, высветилось имя „Татьяна“. Мама и повелась. Подумала, раз имя есть, значит, все в порядке. Ласково и вежливо предложили записаться на флюорографию, а потом попросили установить приложение, чтобы отслеживать запись», — рассказала Ольга Т.

Оболочка сделана по типу Единой медицинской информационно-аналитической системы (работает в Москве), однако на самом деле мошенники получили полный удаленный доступ к телефону жертвы. После этого пенсионерке пришло сообщение о восстановлении доступа к «Госуслугам». Все это время мошенники были на связи и убедили жертву в том, что неизвестные взломали ее личные кабинеты и теперь придется спасать банковские вклады.

«Держали ее на телефоне четыре часа. Мама очень доверчивая, как и многие люди ее поколения. Конечно, она начала переживать о сохранности своих вкладов. Ведь это все, абсолютно все сбережения, что ей удалось накопить», — продолжила дочь потерпевшей.

Мошенники прислали жертве поддельную доверенность о переводе всех вкладов. Женщина отправили деньги на свою карту, а мошенники, уже имея доступ к ее телефону, перевели на свои счета все средства. Этого им оказалось мало. С аккаунта пенсионерки в мессенджере они сделали рассылку всем ее родственникам с просьбой перевести 200 тысяч рублей. К счастью, тогда близкие заподозрили обман и ничего не перевели.

Женщина написала заявление в отделе полиции «Металлургический».

Незнакомцы по телефону убеждают спрятать деньги на «безопасном счете», рассказывают о попавшем в ДТП родственнике или сообщают о кредите на ваше имя, про который вы не знаете, — с каждым разом мошенники придумывают все более совершенные способы обмана.

Как правило, потерпевшими становятся люди старшего поколения, доверчивые и подверженные внушению, которых злоумышленники вовлекают в новые преступные схемы. Своей жертве мошенники от имени правоохранительных органов настойчиво предлагают стать участником тайной операции и помочь изобличить преступников. Манипулируя собеседником и оказывая на него психологическое давление, злоумышленники подталкивают обманутого человека совершить действия, направленные на порчу имущества и причинение ущерба государственным учреждениям. В качестве вознаграждения мошенники обещают вернуть ранее похищенные деньги.

Если неизвестный собеседник заводит разговор о деньгах, оказывает давление или требует сообщить личные данные, совершить какие-либо противоправные действия, знайте, вы имеете дело с мошенником. Не следуйте его инструкциям и прервите разговор.

Сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят в мессенджеры.

С 25 июля в Российской Федерации вступают в силу изменения в закон о национальной платежной системе. Нововведения коснутся ответственности банков за переводы на мошеннические счета.

