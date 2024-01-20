Челябинка лишилась более 750 тысяч рублей при покупке машины через знакомого

Мужчина оказался причастен к серии мошенничеств, совершенных в разных городах

30-летняя жительница Челябинска доверилась своему знакомому при продаже и покупке автомобиля и в результате лишилась более 750 тысяч рублей. Полицейские, работая по заявлению потерпевшей, задержали подозреваемого и выяснили, что он причастен к серии подобных мошенничеств, сообщили 20 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Жительница Курчатовского района сообщила полицейским, что в интернете познакомилась с молодым человеком. Несколько раз они встретились, и в ходе одной из таких встреч она рассказала ему о том, что хочет продать старый автомобиль и приобрести новый. Мужчина вызвался помощь челябинке, сообщив, что его родственник занимается продажей машин.

Вскоре старая машина действительно была продана. Вырученные деньги — более 750 тысяч рублей — потерпевшая дала своему новому другу, который пообещал ей купить новую машину. Однако, как только деньги оказались в его руках, мужчина перестал отвечать на звонки женщины, а после и вовсе выключил телефон.

Полицейские, работая по заявлению, выяснили, что мужчина, получив крупную сумму, уехал в Москву. Они передали информацию своим столичным коллегам, и те задержали подозреваемого и этапировали его в Екатеринбруг, где ранее он также обманул местную жительницу на крупную сумму. Затем выяснилось, что подозреваемый совершил несколько подобных преступлений.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Он находится в СИЗО. Общая сумма причиненного им ущерба устанавливается.