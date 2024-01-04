Челябинка лишилась 100 тысяч рублей, поверив в выплату больших процентов по вкладу

Мошенники получили доступ к телефону потерпевшей

В отдел полиции «Ленинский» поступило заявление от 59-летней жительницы Челябинска. Женщина лишилась 100 тысяч рублей, поверив схеме мошенников о повышении процентной ставки по депозитному вкладу. Об этом сегодня, 4 января, сообщили в УМВД по городу.

Женщина рассказала, что получила в мессенджер информацию якобы от банка о предновогодней акции. Ее суть заключалась в том, что процентная годовая ставка будет составлять 25% и для того, чтобы получить ее, необходимо внести 87 тысяч рублей.

«Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая скачала приложение, благодаря которому предоставила доступ к своему телефону неизвестным, после чего ей в мессенджер поступило сообщение о том, что банковский счет открыт и денежные средства зачислены. Решив зайти в мобильное приложение банка, женщина обнаружила переводы денежных средств со своего счета на другие неизвестные счета», — рассказали в городской полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

За 2023 год жители Челябинской области перевели мошенникам 2,5 миллиарда рублей.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.

В регионе работает горячая линия по борьбе с мошенничеством *1593.