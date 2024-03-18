Челябинка, которой сломали нос на входе в BlaBlaBar, перенесла операцию

Девушка намерена подавать в суд на нападавшего

Челябинке Ирине Сердюк, пострадавшей от рук мужчины в BlaBlaBar, сделали операцию по восстановлению сломанного носа. О том, как прошла процедура, девушка рассказала Первому областному информагентству.

«Сегодня четвертый день восстановления. Я уже дома. Операция была сложной, длилась дольше обычного. Опытный врач по кусочкам собрал мой нос. Хорошо, что успела в первую неделю после происшествия, в противном случае пришлось бы ждать полгода. Очень тяжело отходила от наркоза. В первый день в клинике со мной была мама. Я много плакала. И физически было больно, и морально. Сейчас я собрала волю в кулак и буду бороться. Как только восстановлюсь, буду подавать в суд. Также жду справки о характере травм», — рассказала Ирина.

Девушка отметила, что работодатель помог материально и покрыл часть расходов на операцию. Ирина пока не разглашает сумму, которую пришлось потратить на процедуру и восстановление. Девушка уже встретилась с адвокатом и намерена подать в суд.

Напомним, 38-летний мужчина, которого не пускали в клуб, разозлился и ударил девушку-промоутера. У Ирины диагностировали сотрясение мозга и сложный перелом носа. Инцидент попал на камеры наблюдения. Нападавший скрылся, однако позже был задержан оперативниками.