Челябинка, которой сломали нос на входе в бар, записалась на операцию

Девушку госпитализируют уже завтра

Челябинка Ирина Сердюк, пострадавшая от рук мужчины на входе в BlaBlaBar, записалась на операцию в частную клинику. Об этом девушка сообщила Первому областному информагентству.

«Сегодня я сдаю все анализы, процедура назначена уже на завтра, затем два дня я проведу в клинике под наблюдением», — рассказала Ирина Сердюк Первому областному информагентству.

Позже девушка расскажет, в какую сумму ей обошлась операция. Напомним, инцидент случился в ночь на 9 марта. 38-летнего мужчину не пустили в клуб, он разозлился и ударил в нос девушку-промоутера. Дебошира задержали.