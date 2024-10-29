Челябинка хотела помочь прохожему и осталась без авто

У женщины угнали машину, пока она разбиралась с ДТП

Челябинка хотела помочь лежащему на проезжей части мужчине, но осталась без авто. Как рассказали в региональном ГУ МВД, водительница остановилась, чтобы узнать о состоянии мужчины, но в этот момент в ее машину въехал другой автомобиль. Пока она разбиралась с другим водителем, лежащий на дороге мужчина сел за ее авто и уехал.

Сотрудники полиции отследили маршрут передвижения угонщика и смогли установить его местонахождение и личность. Оказалось, что мужчина сейчас находится в больнице. Челябинцы заметили его на улице в «нестабильном эмоциональном состоянии» и вызвали бригаду скорой помощи.

Машину 39-летний подозреваемый бросил на улице Блюхера. Вскоре ее вернут владелице. В отношении безработного и ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело.