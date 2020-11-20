Челябинка хотела облить кислотой возлюбленную бывшего мужа

Для совершения преступления она нашла исполнителя, но тот обратился в полицию.

Челябинские полицейские предотвратили попытку расправы над соперницей. Местная жительница хотела отомстить новой возлюбленной своего бывшего мужа. Для этого женщина искала человека, который сможет плеснуть её конкурентке кислотой в лицо. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе МВД, спустя некоторое время злоумышленнице удалось найти потенциального исполнителя. Однако гражданин обратился в полицию.



«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 111 („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“) Уголовного кодекса России. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при участии Росгвардии задержали подозреваемую в Тракторозаводском районе Челябинска»,— рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.