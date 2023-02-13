Челябинка использовала майонез и кетчуп, чтобы передать наркотики в исправительную колонию

Проверяющие нашли в пакетах с соусами порядка 15 граммов марихуаны

Нелегальную передачу пресекли в ИК-1 в Копейске. Там сотрудники ФСИН нашли в пакетах из-под кетчупа и майонеза восемь пакетиков с зеленым веществом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Челябинской области.



Эксперты из областного ГУ МВД России провели экспертизу. Выяснилось, что это была марихуана. Суммарно специалисты изъяли порядка 15 граммов наркотика.

Передачу собирала жительница Челябинска для своего знакомого заключенного. За попытку передачи наркотических веществ (статья 228.1 УК РФ) женщине грозит до 20 лет лишения свободы.