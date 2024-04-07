Челябинка фиктивно прописала в своей квартире 40 мигрантов

В ее отношении возбудили уголовные дела

Полицейские Челябинска выявили 46-летнюю жительницу Тракторозаводского района, которая на протяжении года прописывала в своей квартире мигрантов, но жилье им не предоставляла. Всего женщина фиктивно прописала 40 жителей стран ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранных граждан (статья 322.3 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все иностранцы с миграционного учета сняты.