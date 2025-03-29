Челябинка фиктивно прописала в своей квартире 15 иностранцев за три месяца

Квартиру для проживания мигрантам женщина не предоставила

Челябинские полицейские выявили квартиру на улице Молодогвардейцев, в которой были фиктивно прописаны 15 граждан стран ближнего зарубежья. Факт того, что кроме хозяйки в квартире никто не живет, подтвердил не только осмотр помещения, но и показания соседей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что с начала 2025 года 34-летняя женщина трижды обращалась в отдел миграции, чтобы прописать в своей квартире иностранцев. Но, как оказалось, жить их она туда не пустила.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Все иностранцы с миграционного учета сняты.