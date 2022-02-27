Челябинка фиктивно поставила на учет в своей квартире более 10 иностранцев

В ее отношении возбудили уголовное дело

Жительнице Калининского района Челябинска грозит до трех лишения свободы за то, что она фиктивно поставила на учет в свою квартиру иностранных граждан, сообщили 27 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что 61-летняя женщина фиктивно прописала в своей квартире 13 иностранных граждан. При этом предоставлять им помещение для проживания подозреваемая не собиралась.

«По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации („Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации“). Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до трех лет»,— уточнили в ведомстве.

В отношении челябинки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Иностранцы с миграционного учета сняты.