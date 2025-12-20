Челябинка давала взятки за поставку молока в школы определенными компаниями

Должностные лица получили от женщины свыше 600 тысяч рублей

В Челябинске будут судить торгового представителя, которая давала взятки должностным лицам за заключение контрактов на поставку молока в школы и детский сад с определенными компаниями. Подробнее рассказали в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Установлено, что в период с июня 2022 года по май 2025-го женщина заплатила свыше 600 тысяч рублей контрактному управляющему одной из школ города, а также членам закупочной комиссии другой школы и детского сада за победу двух представляемых ею компаний и индивидуального предпринимателя в конкурсе на поставку молока и заключение с ними контрактов.

В отношении женщины были возбуждены уголовные дела о подкупе работников контрактной службы в крупном размере.

«Преступления выявлены сотрудниками отдела полиции Ленинский УМВД России по Челябинску, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела»,— уточнили в ведомстве.

Расследование дел завершено, материалы направлены на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска с утвержденным обвинительным заключением.