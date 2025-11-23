Челябинка четыре года получала пособия на несуществующую двойню

Женщину будут судить за мошенничество

В Челябинске пойдет под суд 29-летняя местная жительница, обвиняемая в мошенничестве при получении выплат. Под предлогом рождения двойни женщина похитила у государства более 2,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В 2019 году обвиняемая сообщила в ЗАГС о том, что родила двойню в домашних условиях. После того, как ей выдали свидетельства о рождении детей, она подала документы на получение маткапитала и ежемесячных пособий.

Деньги в рамках нацпроекта «Демография» она получала до августа 2023 года, пока полицейские не раскрыли обман. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

Расследование завершено, все доказательства причастности челябинки к мошенничеству собраны. В ближайшее время Тракторозаводский районный суд вынесет ей приговор.