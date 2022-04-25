Челябинка боится жить по соседству с мужчиной с криминальным прошлым

Женщина регулярно пишет заявления в полицию и жалуется на бездействие участковых

Жительница дома № 7б по улице Художника Русакова в Челябинске Светлана Заярная вот уже более двух лет пытается найти управу на пьющего, с ее слов, соседа, который регулярно устраивает в своей квартире снизу громкие вечеринки, угрожает женщине расправой и в целом испортил ей жизнь и здоровье. В свою очередь сосед, 60-летний Олег Гашков, рассказал абсолютно другую историю, в которой жертва, по его мнению, он, а не Светлана. Мы приехали в гости к женщине и попытались разобраться в причинах затяжной соседской войны.

Мужчина снизу

Светлана Заярная поделилась с корреспондентом Первого областного информагентства своей историей борьбы с эксцентричным соседом. Женщина регулярно пишет заявления в одел полиции «Калининский», подчеркивая свою беспомощность перед соседом, однако каждый раз, как считает челябинка, получает отписки или неполные проверки: участковые меняются, а воз и ныне там.

«Я купила эту квартиру на пятом этаже в мае 2007 года. Обнаружила постоянный шум в квартирах сверху и снизу. На тот момент эти квартиры сдавались (обе принадлежат Гашкову). Сверху жили гастарбайтеры, читали намаз по утрам, громко бились лбами о пол. С хозяином квартиры удалось встретиться тогда, когда они нас затопили. Я тогда взяла телефон Олега Гашкова. При встрече он выразил мне симпатию, но я отказала. Видимо, это как-то задело его честь и достоинство. По факту потопа не было компенсаций, сами делали ремонт», — рассказала Светлана Заярная.

Регулярные грохот и шум, доносящиеся из соседних квартир, стали чуть и не нормой жизни женщины, постоянно провоцирующей головные боли и угнетенное состояние.

«Подруга-риелтор посоветовала обратиться в налоговую, чтобы проверить правомерность сдачи квартир. Гашкова это сильно возмутило, и в 2014 году он сам въехал в квартиру на четвертом этаже. „Теперь я тебе отомщу“, — именно это он сказал мне и с тех пор превратил мою жизнь в ад», — продолжила женщина.

Светлана рассказала, что у Олега появилась странная подруга, которая в состоянии алкогольного опьянения дико кричит, постоянно ругается и выражается нецензурной бранью. Светлана неоднократно записывала их ссоры на диктофон, все записи предоставляла в полицию. На какое-то время женщине удалось усмирить буйную пару. На целых восемь месяцев. А потом начался новый виток.

По ее словам, Олег Гашков устроил Светлане настоящую травлю с запугиванием.

«У нас слышимость прекрасная. 23 декабря 2020 года из его квартиры доносились угрозы в мой адрес. Вместе со своими собутыльниками он начал ломиться ко мне в дверь. Благо она у меня крепкая, антивандальная. Мужа дома в тот момент не было. Он сам работал в полиции, в тот день находился на дежурстве. Они стучали, угрожали, затем спустились вниз, к домофону „Интерсвязи“, где было четко слышно, какими изощренными способами Олег и его компания могли бы расправиться со мной», — поделилась Светлана.

Женщина писала заявление в полицию с просьбой изъять записи камер, но участковый, по ее словам, этого не сделал. В отношении Гашкова лишь составили протокол по факту нарушения тишины. Но Светлана уверена, что дело не только в шуме, а в систематическом моральном уничтожении, попытке проникнуть в жилище, угрозы жизни и здоровью.

Челябинка в красках описала свой страх: она не может спокойно зайти в подъезд — Гашков тут как тут, замахивается или прижимает к стене. Может подойти на улице и оскорбить. Плюнуть в лицо ей и ее супругу. Стучать в дверь битой.

«Моя жизнь отравлена, невролог поставил диагноз, связанный с болезнью сосудов. У меня появилась инвалидность. С мужем мы вынуждены были купить другую квартиру. Но там холодно зимой, живем в летнее время. Обидно, что я одна не могу противостоять Гашкову, остальные жильцы, которые были на моей стороне, продали квартиры, все остальные либо дружат с ним, либо боятся его, поэтому не дают никаких показаний. Полиция же присылает отписки, постоянно отказывает в возбуждении уголовного дела. В прокуратуре и Следственном комитете все вновь спускают в Калининский райотдел. Замкнутый круг», — объяснила женщина.

Светлана Заярная предоставила заявления и ответы прокуратуры, полиции. Все документы есть в распоряжении редакции. Также женщина рассказала о том, что 5 июля прошлого года сосед причинил ей побои.

«Рано утром долбился в дверь, открыла. Начал выкручивать руки, трясти меня. В итоге — синяки на запястье и бедре», — вспоминает Светлана.

По заявлению женщины было возбуждено административное дело по статье 6.1.1 КоАП РФ («Нанесение побоев»). Однако Калининский мировой суд, рассмотрев материалы, отказал в привлечении Гашкова к ответственности за отсутствием самого факта правонарушения.

«Производство по делу об административном правонарушении в отношении Гашкова Олега Николаевича прекратить», — говорится в постановлении суда.

Позже Светлана Заярная обжаловала это решение в Седьмом кассационном суде, дело вернули на новое разбирательство. Заседание состоится 17 мая.

Женщина сверху

Когда мы приехали к Светлане на разговор, конечно, не преминули зайти к Олегу Гашкову. Мужчина оказался дома. Он открыл нам дверь, на его лице появились удивление и едва заметное смятение. Мы поинтересовались его видением конфликта со Светланой.

«Это больная женщина, сумасшедшая, у нее четыре диагноза», — в сердцах произнес мужчина и хлопнул дверью, предварительно возмутившись нашим визитом.

Позже мы поговорили с Олегом Гашковым по телефону.

«Она все очень красиво говорит и складно. Не удивлюсь, если ваши читатели будут на ее стороне. Только вот все совсем не так. Да, я могу на эмоциях грубо выражаться, не скрою. Но все обстоит совсем не так, как она рассказывает. Абсолютная ложь. Все придумывает — от и до. Я никогда не притрагивался к ней, никогда ее не трогал. До нее вообще дела нет. Она достала своими заявлениями не только меня, но и весь подъезд. Не дает людям спокойно делать ремонт, постоянно вызывает управляющую компанию, потому что у нее из крана с горячей водой бежит холодная. У всех горячая — а у нее холодная! Она ненавидит нашу страну, людей. Включает громко какие-то мусульманские молитвы, ходит по подъезду в откровенных нарядах и предлагает интимные услуги. У этой женщины с головой не все порядке, понимаете?» — рассказал Олег Гашков.

Мужчина отметил, что на него ни одного заявления на меня в полицию от других жильцов и добавил, что не прикасался к Светлана, подчеркнув, что телесные повреждения она могла получить при попытке покончить с собой. Челябинец очень эмоционально прокомментировал действия соседки и добавил, что вступает с ней конфликт лишь в ответ на ее нападки.

Отметим, что Светлана Заярная предоставила нам справку от психиатра, согласно которой она здорова.

«Газовый свет»

Светлана Заярная действительно обращалась в полицию по факту шумных ремонтных работ в квартире № 6.

«Шум стоял и в пятницу вечером, и с утра в выходные дни. Попытки разговора с соседями ничего не дали. Столкнулась с газлайтингом (газлайтинг — это разновидность психологического насилия, манипуляция, главная цель которой — заставить объект воздействия усомниться в своей нормальности и объективности восприятия происходящего. — Прим. ред.). Соседи говорили мне, что я больная и что мне все лишь мерещится. Разговор принес мне психологическую травму, началась бессонница. К травле присоединился и сосед из 8-й квартиры — приятель Гашкова по фамилии Чиж», — вспомнила Светлана Заярная.

Заявительница требовала от соседей компенсацию в 200 тысяч рублей, однако это обращение в полиции отклонили.

Действия полиции

Мы связались с УМВД по Челябинску и попросили прокомментировать затянувшийся соседский конфликт.

«Все обращения полицией рассматриваются и отрабатываются в установленном законом порядке. В отношении Гашкова составлялось два административных протокола — о нарушении тишины и побоях. Больше ни от одного из жильцов заявлений на Гашкова не поступало», — прокомментировали в городской полиции.

Также известно, что Олег Гашков привлекался к уголовной ответственности. На сегодняшний день все его судимости погашены.

И, наверное, для всех сторон этого конфликта лучшим решением стало бы съехать и забыть друг друга. Но почему-то ни Светлана, ни Олег не спешат этого делать.