Челябинка 10 лет получала выплаты на несуществующего ребенка

Так она похитила более 400 тысяч рублей

Жительница Челябинской области 10 лет получала пособия на вымышленного ребенка и «заработала» на этом 400 тысяч рублей. Преступную схему раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД.

Фигуранткой дела стала 30-летняя жительница Челябинска. По версии следствия, в 2015 году женщина сообщила в уполномоченные органы о рождении ребенка вне медицинского учреждения. Это позволило ей в дальнейшем оформить необходимые документы для получения государственной поддержки. За прошедшие годы она похитила несколько сотен тысяч бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Демография».

Уголовное дело квалифицировано как мошенничество при получении выплат. Материалы дела направлены в суд.