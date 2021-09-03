Челябинец заживо сгорел в ДТП в Курганской области

На трассе столкнулись два большегруза и легковое авто

В Курганской области 3 сентября в первом часу ночи на 169-м километре трассы «Иртыш» произошла авария с участием двух большегрузов и легкового авто. От столкновения загорелись автомобили, есть погибшие, среди них — 44-летний челябинец. Полиция Курганской области устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По данным УМВД России по Курганской области, 44-летний водитель тягача «Скания» с полуприцепом-цистерной, полной горюче-смазочных материалов, двигался со стороны Челябинска в направлении Кургана. Он не выдержал безопасной дистанции до движущихся перед ним автомобиля «Тойота Эстима» и тягача «Скания» с полуприцепом, после удара тягач с цистерной загорелся.

Его водитель, 44-летний житель Челябинска, а также водитель легковушки, 40-летний житель Кургана, скончались на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда медиков.

На пожар, который охватил оба грузовика, привлекли огнеборцев и спасателей. Сотрудники ГИБДД регулировали движение, а автомобилям пришлось ехать в объезд ДТП через населенный пункт. Видео пожара попало в Сеть.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.