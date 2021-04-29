Челябинец закидал судебных приставов использованными подгузниками

Инцидент произошел в отделе Ленинского района

Должник, пришедший в отдел судебных приставов Ленинского района Челябинска, оскорблял сотрудников и кидал в них использованные детские подгузники. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщили сегодня, 29 апреля, в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Челябинец пришел на прием к приставу-исполнителю 27 апреля. В отношении него ведется два исполнительных производства по взысканию штрафов: за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», и за административное правонарушение по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Штрафы не оплачены в срок добровольно, поэтому судебные приставы применили меры принудительного взыскания с банковских счетов. На приеме гражданин утверждал, что взысканы деньги, начисленные ему по больничному листу. По закону данный вид дохода не обладает иммунитетом.

Посетителя не устроил ответ судебного пристава. Он начал оскорблять сотрудников отдела и кидаться в них использованными детскими подгузниками, которые принес с собой в мешке. Мужчина также оскорбил сотрудников правоохранительных органов. Должник сопротивлялся полицейским, судебным приставам и причинил вред их здоровью.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.