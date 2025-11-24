Челябинец задержан за убийство двух братьев после пьяной драки

Он избил их обломком стеклянной бутылки

В Челябинске арестовали 41-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве двух братьев. Криминальная драма разыгралась во время застолья в Курчатовском районе, сообщили в пресс-службе полиции Южного Урала.

Как установили правоохранители, вечером 15 ноября в квартире на улице Красного Урала знакомые распивали алкоголь. Между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта 41-летний челябинец, ранее неоднократно судимый, набросился на двух братьев 49 и 53 лет. По версии следствия, он избивал их обломком стеклянной бутылки. Оба потерпевших скончались на месте от полученных ран.

Их тела обнаружили в квартире.

«Отрабатывая версии, оперативники выяснили, что разыскиваемый скрывается в Екатеринбурге. Его задержали и доставили в Челябинск», — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отправили в СИЗО.