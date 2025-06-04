Челябинец задержан за попытку поджечь госучреждение

Его будут судить за покушение на совершение теракта

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли попытку теракта в южноуральской столице, подозреваемый с места преступления скрылся, но был задержан в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, сообщает пресс-центр ведомства.

«Местный житель, действуя из мести и нетерпимости к органам власти, с целью дестабилизации их деятельности, устрашения населения и создания опасности гибели человека, осуществил попытку поджога здания государственного учреждения, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт). Проводятся следственные действия по закреплению полученных доказательств и установлению причастности подозреваемого к иным эпизодам противоправной деятельности.