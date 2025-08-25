Челябинец задержан в Курской области по подозрению в хищении 1 млрд рублей

Врио замгубернатора Владимир Базаров родился в городе Касли на Южном Урале

Врио замгубернатора Курской области уроженец Челябинской области Владимир Базаров задержан утром 25 августа по подозрению в хищении более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что следственные действия связаны с предыдущим местом работы Базарова в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность — замгубернатора по строительству.

«Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений», — написал Хинштейн.

Он воздержался от оценки ситуации, высказав уверенность, что «следствие объективно во всем разберется», а также подчеркнув, что «никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией».

Дело расследуется следственным департаментом МВД. Силовики этапируют задержанного в Москву. Там с ним будут проведены следственные действия, ему изберут меру пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Владимиру Базарову 54 года, он родился в городе Касли Челябинской области. Более 10 лет работал в администрации Сургута, затем занял должность заместителя губернатора — председателя правительства Севастополя. В 2020 году переехал в Белгород, а в 2025 году — в Курск.