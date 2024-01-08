Челябинец задержан под Карталами с тушей мертвой косули

Мужчине грозит наказание на браконьерство

Участковый уполномоченный полиции из Нагайбакского района задержал мужчину, который ночью под Карталами шел по трассе с ружьем и тушей убитой косули. Об этом в понедельник, 8 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанный оказался ранее судимым 24-летним жителем Челябинска. На охоту он вышел без лицензии на отстрел и без разрешения на охоту. Теперь ему грозит наказание за браконьерство.

«Сумма ущерба, причиненного государству, составила не менее 40 тысяч рублей», — отмечают в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.