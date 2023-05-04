Челябинец за одну ночь похитил ценные вещи у двух пенсионерок

Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей

В Челябинске задержали мужчину, обвиняемого в кражах из домов двух потерпевших. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в ГУ МВД по региону.

Мужчина успел за одну ночь похитить вещи у двух пенсионерок. Первой потерпевшей стала 70-летняя женщина. Злоумышленник похитил у нее два кортика, шашку, кинжал и коллекционный нож на сумму более 130 тысяч рублей. Мужчина сломал рольставни и разбил окна, чтобы проникнуть в дом.

«Во втором случае предметом хищения стали два телевизора общей стоимостью 55 тысяч рублей, которые задержанный похитил из гаража, принадлежащего 58-летней пенсионерке», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела о краже (статья 158 УК РФ). Обвиняемого отправили в СИЗО.