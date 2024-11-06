Челябинец вывел за границу валюты на 17 млн рублей

Мужчина действовал вместе с подельником, однако соучастник не установлен

В Челябинске окончено расследование уголовного дела о выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамью подсудимых сядет 34-летний местный житель, сообщили в полиции.

По версии следствия, совместно с неустановленным лицом обвиняемый переводил валюту на счета нерезидентов за пределами России, а в банковские кредитные организации Челябинска предоставлял подложные документы, которые предполагали поставку товара на территорию РФ из-за границы.

О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили таможенников, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Центрального района Челябинска для рассмотрения по существу.