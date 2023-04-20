Челябинец вырастил в съемной квартире 22 куста конопли

Возбуждены уголовные дела

Челябинские полицейские задержали 38-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При обыске в съемной квартире на улице Володарского оперативники обнаружили 22 куста конопли. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.

Полицейские также нашли и изъяли ультрафиолетовые лампы и вентиляторы и пакеты с веществом.

«Возбуждены уголовные дела о незаконном культивировании растений и незаконном изготовлении наркотических средств», — уточнили в региональном полицейском главке.

Подозреваемому назначили меру в виде обязательства о явке.