Челябинец выплатит 270 тыс. рублей девочкам, пострадавшим от нападения его собак

Такое решение вынес суд

Суд в Челябинске обязал местного жителя выплатить 270 тысяч рублей девочкам, которые пострадали от нападения его собак, сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел в октябре этого года на улице Аральской. Два алабая выбежали с территории частного дома и напали на двух 10-летних девочек, которые гуляли неподалеку. Одна из девочек не пострадала — собака схватила ее за куртку. Вторая в результате нападения получила рану бедра и закрытый перелом лучевой кости.

Суд по иску прокурора обязал владельца собак выплатить девочкам компенсацию морального вреда в размере 250 и 20 тысяч рублей. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.