Челябинец выплатил 2,5 млн рублей, чтобы устроиться на работу

Эта сумма — долг за ДТП, где из‑за него пострадали пятеро

Чтобы устроиться на работу, челябинец выплатил долг за ДТП в 2,5 миллиона рублей. Оплата сразу нескольких исполнительных производств стала обязательным условием работодателя, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Тогда из-за мужчины на встречной полосе столкнулись Skoda Fabia и Renault Fluence. Три человека получили тяжкий вред здоровью, двое — средней тяжести. Челябинцу назначили год ограничения свободы и лишили прав.

Он должен был выплатить 3 миллиона рублей потерпевшим и страховой компании. Большую часть долга — 2,3 миллиона рублей — он не выплачивал из-за отсутствия имущества и работы. С учетом исполнительского сбора долг вырос до 2,5 миллиона рублей.

Деньги нашлись, когда мужчина пошел устраиваться на работу. Работодатель поставил условие погасить все долги. Чтобы не упустить вакансию, челябинец явился к судебным приставам и единовременно перечислил всю оставшуюся сумму.

Деньги уже распределены между потерпевшими, исполнительные производства — окончены.

