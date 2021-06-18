Челябинец выкинул собаку из окна восьмого этажа

Пес погиб на месте

Челябинская полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который выкинул своего пса из окна восьмого этажа. Об этом сегодня, 18 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

ЧП случилось прошлой ночью. По неизвестным причинам мужчина выбросил собаку из окна своей квартиры в доме № 30 по улице Чичерина. От полученных травм пес скончался на месте. Полицию вызвали очевидцы происшествия.

«В отношении хозяина собаки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“)», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Обвиняемому назначили меру пресечения в виде обязательства о явке.