Челябинец в Сочи зарезал отдыхающего за переодевание в женскую одежду

Тело он расчленил и вынес из номера по частям.

40-летний житель Челябинска в начале ноября заселился с 35-летним мужчиной в один из гостевых домиков в Сочи. В ночь на 4 ноября между отдыхающими произошёл конфликт. Как сообщили в Следственном комитете РФ по Краснодарскому краю, челябинца не устроил образ жизни знакомого. За это он нанёс один удар ножом в область шеи, а затем и вовсе убил его.

«Затем, желая скрыть следы совершённого преступления, фигурант закопал тело погибшего во дворе указанного гостевого дома. В дальнейшем, продолжая скрывать произошедшее и желая отвести от себя подозрения, 20 ноября 2020 года сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении знакомого, а также создавал видимость его поисков», — рассказали в Следственном комитете.

Лишь в ходе допроса следователи смогли выяснить, что это именно челябинец причастен к «исчезновению» туриста. Он указал место, где сокрыл тело погибшего.

В местных СМИ написали, что конфликт произошёл на фоне пристрастия погибшего к переодеваниям в женскую одежду. В таком наряде он однажды вышел на общую кухню. Разгневанный челябинец за это и убил своего нового знакомого.

В настоящее время убийца задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.