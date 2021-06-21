Челябинец в больнице ударил врача-травматолога

Коллеги доктора нажали тревожную кнопку

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 38-летнего мужчину, который ударил детского врача-травматолога прямо в больнице. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

ЧП случилось в городской клинической больнице № 9 в Ленинском районе Челябинска. В ходе словесного конфликта мужчина ударил в челюсть врача-травматолога. Коллеги потерпевшего вызвали службу охраны.

«Задержанным оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, местный житель», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Мужчину доставили в отделение полиции.