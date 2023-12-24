Челябинец устроил погром в кабинете врача

СК проводит проверку

В Челябинске пациент поликлиники, требуя от врача документ для оформления инвалидности, устроил погром в кабинете. Женщине пришлось вызывать группу быстрого реагирования. Дебошира задержали. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел на этой неделе в поликлинике № 5 на Комсомольском проспекте. По предварительным данным, мужчина хотел получить инвалидность и требовал от врача необходимый документ. После отказа он начал вести себя буйно и ломать все, что попадалось ему под руку.

Врач нажала на тревожную кнопку, прибывшие вскоре сотрудники ГБР скрутили мужчину, а затем передали его полицейским.

«По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, по итогам принято процессуальное решение»,— уточнили в ведомстве.

Проверку по факту произошедшего проводят и в полиции.