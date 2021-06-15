Челябинец упал с квадроцикла на хребте Нурали

Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован

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В минувшие выходные 47-летний челябинец не справился с управлением и упал с квадроцикла на хребте Нурали. Об этом сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Мужчина получил серьезные травмы, а его квадроцикл опрокинулся. Пострадавший вызвал службу спасения, на место прибыли спасатели Миасского отряда и их коллеги из Республики Башкортостан.

«Совместными усилиями восемь спасателей и два фельдшера подстанции Белорецк оказали квадроциклисту первую помощь и на носилках несли раненого с хребта до автодороги, где дожидался автомобиль скорой помощи», — рассказали в пресс-центре ПСС.

Сотрудники ПСС напоминают о повышенной степени риска при выезде на природу.