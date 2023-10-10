Челябинец украл золотую цепочку из магазина, не разбив витрину

Полицейские задержали подозреваемого

В Челябинске мужчина украл золотую цепочку стоимостью 16 тысяч рублей из ювелирного магазина, расположенного в крупном ТРК в Тракторозаводском районе. Похитить ювелирное украшение челябинцу удалось, не повредив витрину, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о краже обратилась представитель магазина. Женщина сообщила, что к краже цепочки может быть причастен мужчина, который долгое время рассматривал витрины, но ничего не купил.

Работая по заявлению, правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее судимый безработный местный житель. Полицейские выяснили, что мужчина улучил момент, когда продавец отвлекся на других покупателей, выбрал негерметично закрепленную витрину и достал оттуда украшение. Цепочку он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Правоохранители принимают меры к изъятию украшения.