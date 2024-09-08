Челябинец украл велосипеды на 500 тысяч рублей и пытался скрыться в Москве

Ранее мужчина отбывал наказание за аналогичные преступления

В отдел полиции «Центральный» поступило несколько заявлений от местных жителей о пропаже велосипедов, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемый за несколько дней до совершения краж освободился из колонии. За три дня на свободе он похитил шесть велосипедов на сумму около 500 тысяч рублей и продал их на улице случайным прохожим. После этого 29‑летний мужчина купил билет в Москву, однако был задержан в Сызрани и передан челябинским оперативникам.

Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Мужчина находится в СИЗО.