Челябинец украл у пенсионерки золотые серьги, помогая донести покупки

Пропажу украшения женщина обнаружила вечером

В Челябинске в полицию с заявлением о краже обратилась 78-летняя жительница Тракторозаводского района. Она сообщила, что незнакомец, помогавший ей донести покупки до дома, украл ее золотые сережки. Подозреваемого оперативно задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пенсионерка рассказала, что на улице к ней подошел незнакомый мужчина и предложил помочь донести покупки. Женщина согласилась. В какой-то момент незнакомец сказал, что серьги на ее ушах плохо держатся, и попросил разрешения поправить их. Потерпевшая разрешила. После этого мужчина донес покупки и ушел. Вечером пенсионерка посмотрела в зеркало и обнаружила, что серег на ушах нет.

«В результате комплекса проведенных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался не работающий, ранее не судимый 37-летний местный житель. Злоумышленник сдал сережки в ломбард»,— рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже.