Челябинец украл каркас для бани манипулятором

Подозреваемый собирался запустить бизнес

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже каркаса бани с улицы Линейной в Челябинске, сообщили в УМВД по городу.

В отдел полиции обратился потерпевший и сообщил о хищении каркаса бани стоимостью 107 тысяч рублей.

Выяснилось, что подозреваемый вывез чужое имущество на манипуляторе и разместил в Ленинском районе Челябинска, где планировал запустить производство металлоконструкций. Украденный каркас он собирался оборудовать для проживания рабочих.

«Подозреваемый ранее не судим. В отношении него в отделе полиции „Тракторозаводский“ возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — сообщили в городском УМВД.

Послед следственных действий каркас вернут владельцу.