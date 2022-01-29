Челябинец украл автомобиль и сдал его в пункт металлоприема

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюремного заключения

В Челябинске местный житель похитил неисправный автомобиль и отбуксировал его в пункт металлоприема. Владелец машины обратился в полицию, правоохранители задержали подозреваемого, сообщили 29 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

25-летний владелец автомобиля «ВАЗ-2104» рассказал полицейским, что оставил свою неисправную машину около одного из домов, расположенных по улице Хлебозаводской в Металлургическом районе. Однако вскоре автомобиль исчез. Ущерб молодой человек оценил в 50 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили похищенное транспортное средство на одном из пунктов приема металлолома, расположенного в том же районе. В ходе проведения дальнейших мероприятий полицейские установили и задержали предполагаемого подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Злоумышленник вызвал такси и, не посвящая водителя в свой преступный умысел, попросил отбуксировать машину в пункт металлоприема»,— рассказали в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские изъяли машину и вернули владельцу. В отношении представителя пункта металлоприема также проводится проверка.