С территории предприятия в Миассе был похищен асфальтоукладчик. Сумма ущерба составила 3,5 млн рублей. С заявлением об этом в дежурную часть Отдела полиции «Южный» ОМВД России по Миассу обратился местный житель 1985 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД установлен и задержан подозреваемый в данном противоправном деянии — житель Челябинска 1988 года рождения, который проезжая мимо неохраняемой территории предприятия заметил асфальтоукладчик. Арендовав специальную технику, он похитил дорожно-строительную машину, после чего реализовал ее за 150 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Следствие возбудило уголовное дело по статье уголовного кодекса «Кража». Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Асфальтоукладчик после проведения следствия вернут предприятию.
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