Челябинец украл 50 тысяч и потратил их в онлайн-казино

В приложение банка он вошел с помощью пальца спящего хозяина карты

22-летний челябинец вместе с невестой приехали на новогодние каникулы в Карталы к 51-летнему дальнему родственнику девушки. Посиделки закончились заявлением в полицию от хозяина, который, проснувшись после застолья, обнаружил исчезновение крупной суммы с банковской карты. Об этом рассказали в пресс-службе Карталинской полиции.

Жених, ранее судимый челябинец, после празднования заметил, что хозяин ушел спать. Его телефон был разблокирован. Молодой человек решил воспользоваться случаем и перевести через приложение банка 50 тысяч рублей на карту невесты. Подтверждение операции с помощью отпечатка пальца не помешало — челябинец приложил телефон к пальцу спящего хозяина.

Украденные деньги молодой человек потратил в онлайн-казино.

На челябинца завели уголовное дело о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Мерой пресечения молодому человеку избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.