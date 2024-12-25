Челябинец украл 100 тысяч рублей, заключая договоры на аренду квартиры

Он сдавал жилье, в котором уже проживают люди

В Челябинске мужчина решил нажиться на квартире, которую сдает в аренду: брал залог за жилье, в которое люди не могли въехать. О схеме горе-предпринимателя рассказали в региональном ГУ МВД.

Мужчина сдал жилье трем разным женщинам: подписал со всеми договоры, взял предоплату за проживание. Вот только в день заезда девушки узнавали, что в квартире уже живет другой человек, который снял ее ранее.

Всего челябинец так «заработал» более 100 тысяч рублей. Под разными предлогами хозяин жилья отказался возвращать деньги обманутым женщинам, и те обратились в полицию.

«Злоумышленник задержан и доставлен в районный отдел полиции. Стражи порядка выяснили, что тридцатилетний ранее судимый местный житель изначально не планировал возвращать деньги», — рассказали в ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».