Челябинец угрожал соседям пневматическим пистолетом

Мужчина сопротивлялся даже сотрудникам охранного предприятия.

Один из жителей Челябинска угрожал своим соседям по улице пневматическим пистолетом. Об этом рассказали обеспокоенные жители Челябинска в социальных сетях.

Инцидент произошел 20 августа ближе к девяти часам вечера. Один из жителей частных домов по улице Бейвеля, отправившись гулять по району, взял пневматическое оружие, которым он начал угрожать прохожим. Сотрудники одного из магазинов, которые заметили угрозы, незамедлительно вызвали сотрудников охранного предприятия.

«По приезду на место сотрудники также встретили вооруженное сопротивление, но быстро скрутили хулигана. На шум и потасовку во дворе вышла и спутница задержанного. Она стала активно заступаться за дебошира, заявляя, что пистолет был игрушечный. В завершении разговора женщина еще и упрекнула жильцов дома в бедности и неадекватности», — заявили в пресс-службе ЧОП «Витязь».

На данный момент владелец «игрушечного пистолета» находится в отделе полиции «Калининский».