Челябинец угнал грузовой автомобиль и разобрал его на запчасти

Ущерб владельцу составил 700 тысяч рублей

В полицию с заявлением о пропаже автомобиля «Газель» обратился 40‑летний местный житель. Он сообщил, что оставил машину на некоторое время на стоянке на улице Академика Королева и вскоре она пропала. Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказалось, что к угону автомобиля причастен ранее не судимый 34‑летний местный житель. Он рассказал, что заметил во дворе машину, которой долгое время никто не пользовался, и решил разобрать ее на запчасти. С помощью металлического прута он вскрыл ее, отогнал в арендованное место и разобрал. Часть деталей мужчина успел продать, часть полицейские обнаружили в помещении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.