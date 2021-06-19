Челябинец ударил пенсионера и похитил сумку с продуктами

Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения

В Металлургическом районе Челябинской области местный житель ударил пожилого мужчину и выхватил у него сумку с продуктами и деньгами. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Подробнее рассказали накануне, 18 июня, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в одном из домов, расположенных на улице Пети Калмыкова. Как установили полицейские, подозреваемый — неработающий, ранее судимый мужчина, 1984 года рождения, — зашел вместе с 86-летним челябинцем в лифт, где ударил его, выхватил сумку и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил около двух тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации („Грабеж“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до семи лет»,— уточнили в ведомстве.

Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.