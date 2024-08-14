Челябинец убил подругу и поджег комнату в коммуналке, чтобы спрятать тело

Жителю Тракторозаводского района огласили приговор

В Челябинске вынесли приговор 40-летнему местному жителю, который жестоко убил знакомую, а потом устроил поджог, чтобы скрыть преступление, сообщили в прокуратуре.

Ссора жертвы и убийцы состоялась в мае 2023 года в одной из коммунальных квартир в Тракторозаводском районе.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый умышленно нанес потерпевшей множество ударов в различные части тела, в том числе ножом, от чего она скончалась. Для сокрытия следов преступления мужчина поджег труп и вещи в комнате, повредив и уничтожив имущество проживающих в коммуналке соседей, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

Тракторозаводский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и поджоге, ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима. Также убийца должен выплатить матери погибшей компенсацию причиненного морального вреда в размере 2 миллионов рублей.