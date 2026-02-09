Челябинец три месяца насиловал несовершеннолетнюю сестру

Педофил действовал расчетливо — выбирал время, когда рядом никого не было

Металлургический районный суд признал 21‑летнего жителя Челябинска виновным в серии преступлений против половой неприкосновенности ребенка. Потерпевшая — двоюродная сестра насильника, сообщает пресс-служба суда.

«Преступления совершены в период с января по март 2025 года — педофил действовал расчетливо, выбирая время, когда рядом никого не было. Следы преступлений были обнаружены благодаря бдительности матери потерпевшей, которая нашла компрометирующую переписку в телефоне дочери», — говорится в сообщении.

Парень признан виновным в трех изнасилованиях и трех преступлениях, связанных с насильственными действиями сексуального характера. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год, которое осужденный будет отбывать после освобождения из мест лишения свободы.